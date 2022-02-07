На дорогах Петербурга утром собрались 4-балльные пробки

Петербургские водители стоят в 4-балльных пробках утром понедельника, 7 февраля.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 3 баллов, после чего останется неизменной как минимум до 14 часов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, набережной Фонтанки, Садовой улице, набережной Кутузова, Дворцовом мосту. Кроме того, водители толкаются на Красногвардейской площади и Свердловской набережной.

Движение затруднено на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина, проспекте Энергетиков, Малоохтинском проспекте.

Пробки также собрались на Московском шоссе в районе Купчино и пересечения с Ленсоветовской дорогой, Советском проспекте, Таллинском шоссе.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у метро «Черная речка», Гражданском проспекте, проспекте Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на участке Индустриального проспекта перекроют с апреля по октябрь.