Инфекционист оценил точность экспресс-тестов на COVID-19

Инфекционист оценил точность экспресс-тестов на COVID-19
Сейчас быстрые тесты на COVID-19 стали производить более точными, чем в начале пандемии. Фото: pexels

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об эффективности экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на врача, сейчас быстрые тесты на COVID-19 стали производить более точными, чем в начале пандемии, но их чувствительность и эффективность зависит от стоимости.

Инфекционист объяснил, что дорогие тесты работают по принципу иммунохроматографии и отличаются более высокой чувствительностью, то есть вирус они обнаружат даже при его низкой концентрации в пробе.

«Их эффективность в среднем составляет 70-80%, в зависимости от тест-системы», — отметил Поздняков.

Нижняя граница чувствительности у экспресс-теста намного выше, чем у ПЦР-теста, поэтому последний является более точным. Кроме того, результат быстрого теста не является официальным подтверждением отсутствия ковида.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские ПЦР-тесты способны выявлять заражение подвидом омикрона BA.2.

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