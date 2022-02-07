Российские ПЦР-тесты способны выявлять заражение подвид омикрона BA.2

ПЦР-тесты смогут распознать РНК вируса, даже если речь идет о стелс-омикроне. Фото: unsplash

ПЦР-тесты смогут распознать РНК вируса, даже если речь идет о стелс-омикроне. Фото: unsplash

В Роспотребнадзоре сообщили о возможности отечественных ПЦР-тестов выявлять заражение новым подвидом омикрона BA.2.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По словам ученого, российские ПЦР-тесты смогут распознать РНК вируса, даже если речь идет о стелс-омикроне. Он отметил, что тест-системы на коронавирус ЦНИИ уже прошли проверку, и он может ручаться за них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19. Во время эволюции коронавирус все сильнее утрачивает способность наносить серьезный вред организму, который им заразился. При этом его заразность продолжает повышаться.