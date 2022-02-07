Вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19

Вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19
Заразность коронавируса продолжает повышаться. Фото: pexels

Вирусолог Петр Чумаков предупредил, что коронавирус продолжит эволюционировать после омикрон-штамма, что приведет к появлению еще более заразных вариантов.

Чумаков заявил в разговоре с радио Sputnik, что во время эволюции коронавирус все сильнее утрачивает способность наносить серьезный вред организму, который им заразился. При этом его заразность продолжает повышаться.

Как отметил вирусолог, ковид в своей эволюции дошел до такой стадии развития, что ему стал подвластен иммунитет всех возрастных групп, в том числе детей.

Самый первый вариант коронавируса — уханьский — был несовершенным, поскольку поражал только самые уязвимые группы населения, то есть пожилых. Однако сейчас вирус стал более заразным и начал вовлекать более устойчивые возрастные группы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи озвучили тревожные симптомы COVID у детей.

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