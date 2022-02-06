«Красные флаги»: врачи озвучили тревожные симптомы COVID у детей

Отличить у ребёнка симптомы ОРВИ от коронавируса «вообще невозможно», но есть некоторые симптомы, заявила врач. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Отличить у ребёнка симптомы ОРВИ от коронавируса «вообще невозможно», но есть некоторые симптомы, заявила врач. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Только 10 % детей в Петербурге болеют коронавирусом бессимптомно. Об этом заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева

По ее словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе крайне тяжелая. Если сравнивать третью календарную неделю года с четвертой, то детская заболеваемость возросла на 210 %.

Катаева отметила на пресс-конференции в ТАСС, что лишь каждый десятый ребенок переносит COVID-19 бессимптомно. В остальных случаях симптоматика присутствует, но при этом очень размыта. Она добавила, что отличить у ребенка симптомы ОРВИ от коронавируса «вообще невозможно», однако существуют так называемые «красные флаги».

Заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова Елена Дондурей отнесла к «красным флагам» у детей отдышку, боль за грудиной, судороги, вызванные скачком температуры, учащенное дыхание и изменение сознания. Она также рекомендовала родителям обратить внимание на симптомы обезвоживания — когда несовершеннолетний не может пить, у него продолжается рвота или жидкий стул.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Еще 21 448 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 143 980 местных жителя. При этом 890 428 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 5 863 за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России изменятся условия перевода школьных классов или групп в детских садах на «дистанционку». Теперь классы будут переводить на «дистанционку» при отсутствии 20% учеников. До этого действовало ограничение, согласно которому вводить карантин могли уже при одном заболевшем ребенке.