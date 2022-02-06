Роспотребнадзор: классы будут переводить на удаленку при 20% заболевших

Роспотребнадзор: классы будут переводить на удаленку при 20% заболевших
В России отменили карантин по COVID-19 для школ и детсадов. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В России изменятся условия перевода школьных классов или групп в детских садах на «дистанционку». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Теперь классы будут переводить на «дистанционку» при отсутствии 20% учеников. До этого действовало ограничение, согласно которому вводить карантин могли уже при одном заболевшем ребенке.

Новые правила связаны с особенностями течения заболевания при заражении омикрон-штамме COVID-19, которое схоже с течением ОРВИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смешанный формат обучения действует во всех школах Северной столицы. Ограничение касается именно государственных учреждений.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

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