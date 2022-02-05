Все школы Петербурга перевели на смешанный формат обучения из-за COVID

Смешанный формат обучения действует во всех школах Северной столицы. Ограничение касается именно государственных учреждений.

Для учащихся младших классов сохраняется очный режим. Но по желанию родителей их могут перевести на комбинированный режим. Отказать в этом школы не имеют права.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, пока официально на удаленный формат обучения перевели лишь старшеклассников. Они будут учиться дома до 13 февраля.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге первый этап вакцинации от COVID прошли 1330 детей.