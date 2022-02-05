В Петербурге первый этап вакцинации от COVID прошли 1330 детей

Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению города. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению города. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Северной столице продолжается активная вакцинация от коронавирусной инфекции. Первым компонентом препарата от COVID-19 привились уже 1330 юных горожан.

Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению города. Поставить прививку дети и подростки от 12 до 17 лет могут в 60 пунктах вакцинации.

«В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 1330 детей», — сообщили в комитете.

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация детей от COVID-19 проводится строго на добровольной основе