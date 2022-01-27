Эксперт напомнила, что вакцинация детей от COVID-19 проводится строго на добровольной основе

Эксперт напомнила, что вакцинация детей от COVID-19 проводится строго на добровольной основе
Эксперт напомнила, что вакцинация детей от COVID-19 проводится строго на добровольной основе. Фото: unsplash

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова напомнила, что ставить прививки против коронавирусной инфекции детям будут только с разрешения родителей или законных представителей, а также согласия самого подростка.

Эксперт рассказала, что даже в условиях добровольной вакцинации детей она все равно получает множество обращений, в которых люди опасаются, что прививка станет обязательной. Об этом сообщает «Интерфакс».

«То, что вакцины пошли в субъекты, это говорит о том, что мы заботимся о тех семьях, родителях, которые готовы прививать своих детей», — отметила омбудсмен.

Эксперт сообщила, что раньше был период, когда ходила информация об опросах на желание прививать детей в школах. Однако, по мнению специалиста. это делалось для сбора статистических данных, чтобы понять тот объем вакцины, который потребуется в тот или иной субъект.

По мнению Львовой-Беловой, то, что у каждого родителя или законного представителя есть право выбора ставить или не ставить прививку. Также специалист подчеркнула, что с 15 лет подросток сам имеет право принять решение на этот счет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города.

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