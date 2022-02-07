Дорожный конфликт директора ветклиники с бизнес-тренером на Луначарского обернулся уголовным делом

Подозреваемый в хулиганстве схватился за монтировку и разбил ей иномарку оппонента. Фото: pixabay

Подозреваемый в хулиганстве схватился за монтировку и разбил ей иномарку оппонента. Фото: pixabay

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего автомобилиста на «Мерседесе», напавшего с монтировкой на 41-летнего водителя «Фольксвагена».

Как стало известно Gazeta.SPb, уголовное дело было возбуждено накануне по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.

Напомним, дорожный конфликт произошел 5 февраля на перекрестке проспектов Луначарского и Культуры. Директор ветклиники за рулем «Мерседеса» во время словесной перепалки с бизнес-тренером на «Фольксвагене» схватился за монтировку и разбил ей иномарку оппонента. После этого он достал перцовый баллончик и распылил его в глаза водителя «Фольксвагена». Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Луначарского директор ветклиники ломом проломил стекла в автомобиле бизнес-тренера.