Советская актриса Эрлена Осипович умерла в свой 85-й день рождения

Советская актриса Эрлена Осипович умерла в свой 85-й день рождения
6 февраля тело Осипович нашли ее близкие. Фото: кадр из фильма "Опровержение"

Известная в СССР актриса Эрлена Осипович скончалась в день своего 85-летия.

Как сообщает РЕН ТВ, советская артистка была обнаружена мертвой в своей квартире в Москве. 6 февраля тело Осипович нашли ее близкие. По предварительным данным, смерть актрисы наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Эрлена Осипович родилась 6 февраля 1937 года. Выступала в Московском областном театре драмы имени Островского, драматическом театре Группы советских войск в Германии, а затем в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Кинозрителям она известна по роли Екатерины Линевой в советском фильме «Опровержение». Кроме того, она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Дети солнца», «Сибирь», «Опровержение» и «Бесконечность».

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