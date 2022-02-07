Россиянам могут понизить пенсию в 2022 году

Если пенсия по инвалидности была меньше пенсии по возрасту, то «возрастная» выплата может быть понижена. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Если пенсия по инвалидности была меньше пенсии по возрасту, то «возрастная» выплата может быть понижена. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Некоторым категориям пожилых россиян могут понизить пенсионные выплаты в 2022 году. Это касается пяти категорий пожилых людей.

Пенсия, которую получают из-за потери кормильца, может быть пересчитана в сторону понижения. Связано это с тем, что получать ее могут двое родственников умершего. Сумма выплаты рассчитывается на основании пенсии, которую получал умерший человек. Если один из родственников обратился за пенсией сразу, а второй только через какое-то время, то пенсия будет пересчитана на двоих получателей. Соответственно, первый обратившийся получит меньше денег.

Инвалиды, получающие пенсию по заболеванию больше 10 лет, тоже могут столкнуться с понижением ежемесячных выплат.

По закону, пенсия по достижению возраста не может быть меньше той, которую человек получал по инвалидности. Однако кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что действует это и в обратном случае. То есть если пенсия по инвалидности была меньше пенсии по возрасту, то «возрастная» выплата может быть понижена.

Люди, переехавшие из регионов Крайнего Севера, могут не досчитаться денег в двух ситуациях. Если пенсионер переезжает в регион с более низким районным коэффициентом, и при этом у человека минимальный северный стаж, пенсия будет понижена с учетом районных коэффициентов нового региона проживания.

Если же северного стажа нет даже в минимальном объеме, то и пенсии будут высчитываться только на основании регионального коэффициента. В регионах Крайнего Севера и территориях, приравненным к ним, пенсионные коэффициенты самые высокие. Соответственно, при переезде пенсия сократиться, поскольку будет пересчитана по меньшему коэффициенту.

Пожилые люди, уехавшие из России, тоже будут получать меньшие пенсии. В случае, ели человек получил вид на жительство в другом государстве, все социальные доплаты, которые полагаются ему в Российской Федерации, будут отменены.