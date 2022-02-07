Россиянам сообщили об увеличении выплат больничных в 2022 году

Государственная Дума объяснила россиянам, что выплаты больничных в этом году изменятся.

О том, что гражданам РФ не придется оформлять заявление на оплату больничного сообщается в официальном аккаунте Instagram нижней палаты парламента.

Теперь деньги будут предоставлять в беззаявительном порядке, основанием для этого станет лист нетрудоспособности. Кроме этого, размер пособия по больничному для ухода за малышом до 8 лет будет увеличен. Он составит 100% от средней заработной платы.

При этом, Фонд социального страхования берет на себя ответственность за своевременные выплаты по больничным и в связи с декретным отпуском.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле пожилые россияне получат рекордно проиндексированную пенсию.