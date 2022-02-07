Похороны в России могут сделать госуслугой

Похороны в России могут сделать госуслугой
В планах сделать похороны в РФ госуслугой. Фото: pixabay

Закон 1996 года «О погребении и похоронном деле» могут пересмотреть в ближайшее время.

Госдума РФ рассмотрит законодательный проект о похоронном деле в стране. Предлагается сделать процедуру похорон государственной услугой. Так, чтобы ритуальные услуги могли оказывать лишь специализированные службы, передают «Ведомости».

В данный момент оказание похоронных услуг стало бизнесом.

Руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш заявил, что на данном рынке «работает, кто попало». В связи с этим появляется большое количество чёрных компаний, происходит «дикое завышение цен» на ритуальные услуги.

В случае, если такой закон примут, то организации, предоставляющие ритуальные услуги, могут обязать получать разрешение на осуществление своей деятельности. Затем компаниям будет необходимо отправить заявку через региональные порталы госуслуг.

Организации, получившие разрешение, занесут в спецреестр. Там будут названы оказываемые ими услуги, а также их цена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дума хочет разрешить россиянам не платить кредит, если не хватает денег.

Госдума похороны ритуальные услуги


 

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