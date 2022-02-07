«Учитесь замечать мелочи» — предсказание буддистских лам на 2022 год

Буддисты напоминают, что, все же именно человек – хозяин своей судьбы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Буддисты напоминают, что, все же именно человек – хозяин своей судьбы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

У буддистов наступила новогодняя пора, которая продлится 15 дней. Это время традиционных служб, традиций, обрядов и гаданий, по которым определяют, как пройдет наступивший год. Часто пророчества буддистских монахов сбываются.

Например, предсказанием на ушедший 2021 год было изменение порядка жизни и наступление новой реальности. Коронавирусная пандемия, закрывшая границы государств, подтвердила правоту буддистов. Люди стали больше ценить те мелочи и повседневные дела, которых раньше не замечали.

В год синего водяного Тигра расслабляться тоже не придется. Хозяин 2022 – переменчивый хищник, всегда готовый к неожиданным выпадам. И людям тоже стоит быть начеку, подмечать даже незначительные изменения вокруг и незамедлительно реагировать, рассказал замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев. Этот сложный год будет удачным только для тех, кто умеет быстро реагировать на меняющуюся обстановку.

Буддисты напоминают, что, хотя их астрологическая система вырабатывалась столетиями и впитала в себя универсальные алгоритмы, все же именно человек – хозяин своей судьбы, передает РИА Новости. От поведения, настроя и мировосприятия зависит, как пройдет год у того или иного человека. Двух одинаковых судеб не бывает, как и не может быть универсального прогноза для всех.

Традиции и обычаи празднования буддийского нового года помогают настроиться на позитивный лад, очиститься духовно и телесно, прогнать зло и восстановить гармонию.

Например, обряд Дугжууба призван очистить тело и забрать негативные эмоции. Во время обряда буддисты катают небольшой кусочек теста по всему телу, как бы собирая негативную энергию. Тесто после этого сжигают в ритуальном костре. Этот обряд символизирует духовное очищение человека.

Еще по одному обычаю из теста лепят человеческую фигурку, кладут ее в чашу с ненужными вещицами, мелкими монетками и едой. Перед Новым годом все это выбрасывают на пустыре и уходят, не оглядываясь. Так из дома изгоняют злых духов.

В России буддистский Новый год отмечают в Бурятии, Калмыкии и Туве. Это официальный праздник в этих регионах. Причем даты празднования меняются в зависимости от календаря. И если буряты и тувинца встретят новый год 2 февраля, то дополнительный 13-й месяц у калмыков перенесет наступление нового года на 2 марта.

Буддистский календарь во многом похож на китайский. В нем тоже есть 12 животных – покровителей годов, стихии и лунные циклы в 60 лет. Тем не менее, небольшие отличия по датам и обрядам выделяют буддистов в особую традицию.