Корпоративный рынок Северо-Запада показал рост: Tele2 увеличила число В2В-абонентов на 20%

Корпоративный рынок Северо-Запада показал рост: Tele2 увеличила число В2В-абонентов на 20%
Наиболее популярной услугой в 2021 году стал сервис «SMS-таргет». Фото: предоставлено Tele2

Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента в Северо-Западных регионах в 2021 году. Корпоративные клиенты оператора стали чаще использовать сервис таргетированных SMS-рассылок, корпоративные АТС и аналитику на основе технологии Big Data. Прирост абонентской базы компании составил 20%.

В 2021 году оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям в В2В-сегменте в регионах Северо-Запада. Абонентская база увеличилась на 20%. Общая выручка в 2021 году выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

Частные и государственные предприятия стали активнее использовать различные цифровые сервисы, которые в условиях пандемии позволяют автоматизировать бизнес-процессы, организовать дистанционные формы работы. Об этом свидетельствует увеличение интернет-трафика в B2B-сегменте на 30% год к году.

Наиболее популярной услугой в 2021 году стал сервис «SMS-таргет». Услуга позволяет предпринимателям выбрать целевую аудиторию среди пользователей мобильной связи, исходя из пожеланий бизнеса и типового портрета клиента, организовать рассылку сообщений по клиентам и проанализировать результаты кампании. Число подключений к сервису увеличилось на 70% по сравнению с 2020 годом. Востребованность корпоративных АТС выросла на 30%, М2М-решений – на 40%.

Бизнес и государственные органы власти демонстрировали интерес к сервисам аналитики на основе Big Data. В частности, Tele2 в прошлом году запустила платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. В итоге сегмент Big Data вырос за год на 20%.

Виктория Байрамова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Северо-Запада» Tele2:

«В экономике период глобальной неопределенности, вызванный пандемией, продолжается. Малые предприятия и крупный бизнес учатся подстраиваться под изменяющиеся условия. Прошлый год показал, что многим из них удалось адаптироваться. Это видно по активности наших корпоративных клиентов. Стать эффективнее помогают как раз цифровые сервисы: таргетированная рассылка или виртуальная АТС. Больше всего контрактов заключено в сферах торговли и оказания услуг, что позволяет нам с уверенностью смотреть в 2022 год».

tele2 оператор связи


 

Новости партнеров
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Корпоративный рынок Северо-Запада показал рост: Tele2 увеличила число ...
Алена Шишкова закрутила роман с 17-летним сыном политика Вадима Тюльпанова
Путин пожелал участницам теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy ...
Алкоголь всему виной: Дана Борисова объяснила одиночество Волочковой
Стройка второго небоскреба «Лахта Центра» сдвинула яхт-клуб
В ПФР рассказали, кто может получить дополнительно 13 тысяч
«Неподконтрольной» учительнице петербургской гимназии ...
«Третий парк» купил петербургского перевозчика ПТК