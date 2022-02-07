Петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после солярия

Петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после солярия
Женщина получила серьезные ожоги. Фото: pixabay

43-летнюю женщину нашли без сознания.

Как сообщают «Невские Новости» в понедельник, 7 февраля, жительницу Петербурга доставили в больницу с ожогами первой степени.

Все произошло в воскресенье, 6 февраля, в одном из салонов красоты на улице Фёдора Абрамова в Выборгском районе Северной столицы. 43-летнюю женщину передали медикам после посещения солярия.

Доктора диагностировали потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ожоги первой степени 60% кожи лица, тела и рук. Стоит отметить, что петербурженка была без сознания. Детали произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Ирина Дубцова попала в больницу. Ей провели операцию под наркозом. Артистке пришлось отменить концерт в Москве.

новости СПб происшествие улица федора абрамова


 

Новости партнеров
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после ...
Здания у «Мариинки» придется укрепить ради строительства ...
Пенсионный фонд напоминает о выплате в 27 000 рублей
Каждый заплатит на 2000 рублей больше
До весны еще далеко, а у петербуржцев уже капель в квартирах: горожане ...
«Учитесь замечать мелочи» — предсказание буддистских лам на 2022 год
Корпоративный рынок Северо-Запада показал рост: Tele2 увеличила число ...
Алена Шишкова закрутила роман с 17-летним сыном политика Вадима Тюльпанова