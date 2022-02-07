Петербурженку госпитализировали с ожогами 60% лица и черепно-мозговой после солярия

43-летнюю женщину нашли без сознания.

Как сообщают «Невские Новости» в понедельник, 7 февраля, жительницу Петербурга доставили в больницу с ожогами первой степени.

Все произошло в воскресенье, 6 февраля, в одном из салонов красоты на улице Фёдора Абрамова в Выборгском районе Северной столицы. 43-летнюю женщину передали медикам после посещения солярия.

Доктора диагностировали потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ожоги первой степени 60% кожи лица, тела и рук. Стоит отметить, что петербурженка была без сознания. Детали произошедшего выясняются.

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