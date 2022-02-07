Писательница Мария Арбатова вступилась за уволенную после чтения стихов Хармса учительницу

Писательница Мария Арбатова вступилась за уволенную после чтения стихов Хармса учительницу
Граффити появилось на доме в 2016 году. Фото: скриншот Вконтакте

Писательница, драматург, сценарист, публицист и общественный деятель Мария Арбатова прокомментировала скандал вокруг уволенной учительницы в Петербурге.

«В моем понимании немедленного увольнения заслуживает директор школы, который настолько небрежно относится к советскому и российскому литературному наследию», — приводит слова писательницы «МК в Питере».

Писательница выступила за фиксирование педагогического выгорания, чтобы учителя проходили специальные тестирования, после которых бы решалось — можно допускать преподавателей к детям или нет.

«Не может не шокировать, что человек с высшим образованием, а в школе все-таки работают люди с высшим образованием, может кого-то осудить или выгнать не за какие-то противозаконные действия, а за литературные произведения, которые не призывают, как закон гласит, к свержению государственного строя, разжиганию межнациональной розни и так далее. А просто из-за стихов, которые составляют важнейший этап российской культуры, поэтому я в полном шоке», — считает она.

Напомним, бывшая сотрудница петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина рассказала, что в конце прошлого года директор школы, в которой она работала, «приказала» ей уволиться. Поводом, словам учительницы, стало то, что на уроке она прочитала стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, информация об увольнении в Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского нуждается в проверке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.

гимназия даниил хармс увольнение учительница


 

Новости партнеров
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Писательница Мария Арбатова вступилась за уволенную после чтения стихов ...
Группу гимназии в соцсети завалили стихами Хармса и Введенского после ...
С 9 февраля обнуление для всех карт «Мир» по трем важным показателям
В России предложили увеличить налоги для богатых граждан
Диетолог перечислила вредные напитки при лечении от COVID-19
Пожар в Кировском районе унес жизнь одного человека
После гибели рабочего под ледяной глыбой в Гатчине возбуждено уголовное дело
Минпросвещения призывает восстановить в правах уволенного за чтение стихов ...