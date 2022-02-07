Писательница Мария Арбатова вступилась за уволенную после чтения стихов Хармса учительницу

Писательница, драматург, сценарист, публицист и общественный деятель Мария Арбатова прокомментировала скандал вокруг уволенной учительницы в Петербурге.

«В моем понимании немедленного увольнения заслуживает директор школы, который настолько небрежно относится к советскому и российскому литературному наследию», — приводит слова писательницы «МК в Питере».

Писательница выступила за фиксирование педагогического выгорания, чтобы учителя проходили специальные тестирования, после которых бы решалось — можно допускать преподавателей к детям или нет.

«Не может не шокировать, что человек с высшим образованием, а в школе все-таки работают люди с высшим образованием, может кого-то осудить или выгнать не за какие-то противозаконные действия, а за литературные произведения, которые не призывают, как закон гласит, к свержению государственного строя, разжиганию межнациональной розни и так далее. А просто из-за стихов, которые составляют важнейший этап российской культуры, поэтому я в полном шоке», — считает она.

Напомним, бывшая сотрудница петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина рассказала, что в конце прошлого года директор школы, в которой она работала, «приказала» ей уволиться. Поводом, словам учительницы, стало то, что на уроке она прочитала стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, информация об увольнении в Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского нуждается в проверке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.