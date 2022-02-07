Группу гимназии в соцсети завалили стихами Хармса и Введенского после скандального увольнения учителя

После того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.

Некоторые пользователи начали публиковать произведения поэтов, однако администраторы их удаляли.

Часть горожан требовала в комментариях отставки директора и критиковала политику руководства гимназии. Как заметила gazeta.spb.ru, 7 февраля администраторы ограничили возможность комментирования постов в группе гимназии.

Мы собрали комментарии, которые сохранились в группе гимназии.

«Позор директору школы, считающей выдающихся поэтов Хармса и Введенского «врагами народа». Таких сталинистов, как эта гражданка Лебедева на пушечный выстрел нельзя подпускать к образованию и детям, чтобы не засоряла их мозг советской пропагандой»

«Не школа а позор. Училась с 1994 по 2000,ни какого образования ,только деньги сдавай на ремонт, да Лебедевой на подарки дорогие, собирайки постоянные. Позор «гимназии». Кто денег не мог сдавать, детей вместо обучения заваливали и исключали из школы. Наш класс полностью убрали, невыгодно им держать было тех, кто против учителей шёл»

«Вы не имеете права объявлять Хармса врагом народа! Позор вам!»

«Произошедшее лишний раз доказывает, что на руководящих должностях у нас сплошь и рядом сидят абсолютно неквалифицированные и непрофессиональные люди»

«Немного странно для меня, как для педагога слышать то, что Александра Введенского и Даниила Хармса нельзя читать детям. Тогда ответьте мне, почему в Педагогическом колледже мы проходили этих поэтов, учили их стихи, с целью преподавания их в детских садах? Может мне директор данной школы ответить на поставленный мной вопрос? По-моему, человек чуточку заблудился во времени. Думаю, что людям, которые занимают такие должности, прежде чем горячку пороть следовало бы для начала глубже изучить биографию данных личностей с точки зрения исторического воззрения, ведь не для кого не секрет, что в те года репрессировали многих и многие были осуждены из-за оклеветания. Если уж спустя столько лет мы до сих пор не знаем всей правды о смерти Сталина, то уж что говорить о людях более низкого ранга Советской эпохи, ведь многие дела были и до сих пор остаются под грифом «совершенно секретно»», — пишут учитель.

«Увы, директор полностью потеряла связь с реальностью. Пора на пенсию, пусть сидит дома и читает свою подшивку «Правды» за 1937 год», — пишет пользователь Сети.

Напомним, учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину вынудили уволиться после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов Хармса требует проверки.