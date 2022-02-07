Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов Хармса требует проверки

Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов Хармса требует проверки
Песков считает, что в ситуации необходимо разобраться. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, случившуюся в одной из петербургских школ.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 7 февраля.

Напомним, что учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину уволили после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Представитель Кремля считает, что информация об увольнении в Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского нуждается в проверке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 75-летнего директора предприятия мошенники увели 8,5 млн рублей.

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