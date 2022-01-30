У 75-летнего директора предприятия мошенники увели 8,5 млн рублей

В Петербурге правоохранители разыскивают злоумышленника, обманувшего пенсионера более чем 8,5 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

29 января, днем, к стражам порядка обратился 75-летний директор коммерческого предприятия. Он заявил, что в период с 24 по 27 января ему позвонил неизвестный. Последний представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник объяснил, что со счетами пенсионера происходят мошеннические действия, деньги нужно перевести на «безопасные счета».

Мужчина через банкоматы на Московском проспекте перевел 8 миллионов 535 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал «Госуслуги».