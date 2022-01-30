У 75-летнего директора предприятия мошенники увели 8,5 млн рублей

У 75-летнего директора предприятия мошенники увели 8,5 млн рублей
Пожилой мужчина лишился своих денег. Фото: pixabay.com

В Петербурге правоохранители разыскивают злоумышленника, обманувшего пенсионера более чем 8,5 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье, 30 января.

29 января, днем, к стражам порядка обратился 75-летний директор коммерческого предприятия. Он заявил, что в период с 24 по 27 января ему позвонил неизвестный. Последний представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник объяснил, что со счетами пенсионера происходят мошеннические действия, деньги нужно перевести на «безопасные счета».

Мужчина через банкоматы на Московском проспекте перевел 8 миллионов 535 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о новом способе мошенничества через портал «Госуслуги».

мошенничество новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У 75-летнего директора предприятия мошенники увели 8,5 млн рублей
17-летний петербуржец угнал «ГАЗель» бизнес-класса
Названа причина смерти актера Леонида Куравлева
На Счастливой улице загорелся детский дом
В бар на Луначарского пришел парень с гранатой в кармане
31 января всех российских пенсионеров ждет большой и неприятный сюрприз
Финансист Макаров допускает укрепление рубля при нескольких условиях
Более 200 ролей в кино, или затворник после смерти жены: Леонид Куравлев ...