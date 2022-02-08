Университет имени Хопкинса: на утро 8 февраля по всему миру ковид сразил более 397 млн человек

На утро 8 февраля по всему миру ковид сразил более 397 млн человек. Фото: pexels

На утро 8 февраля по всему миру ковид сразил более 397 млн человек. Фото: pexels

Обновленные данные университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе свидетельствуют: по всему миру коронавирусной инфекцией заразились более 397 млн человек. При этом скончалось более 5 млн.

На утро 8 февраля в мире насчитывается 397 116 343 заразившихся коронавирусом. На настоящий момент, по данным университета Хопкинса, инфекция забрала жизни 5 749 275 человек.

В России ситуация остается напряженной, несмотря на то, что омикрон-штамм отмечается не таким большим количеством летальных случаев, как предыдущие штаммы. Сейчас страна занимает 4 место по смертям в таблице университета. Отмечается, что в России коронавирусом заразилось 12 782 791 человек, а умерло при этом 329 264.

Первое место по смертельным исходам остается за США, где на утро 8 февраля скончалось 905 542 человек, а заразилось — 76 848 308 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2023 году стоит ожидать новой мутации коронавирусной инфекции с признаками омикрон-штамма. Она будет такой же заразной, но не принесет тяжелых осложнений.