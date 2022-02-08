В Выборгском районе Петербурга глыба льда насмерть придавила дворника

Еще один несчастный случай произошел в Петербурге с рабочим от падения наледи. На этот раз насмерть придавило дворника в Выборгском районе.

Во второй половине дня понедельника, 7 февраля, на дворника Выборгского района упала глыба льда. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на Большом Сампсониевском проспекте, во дворе дома 94.

В экстренные службы о несчастье сообщил очевидец. Сообщалось, что, возможно, дворник мертв. В результате выезда правоохранительных органов выяснилось, что на 30-летнего мужчину, действительно, упал большой кусок льда. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Было изъято сумка с личными вещами и лопата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Гатчинском районе по факту падения глыбы льда на работника АО «Бумажная фабрика «Коммунар» возбуждено уголовное дело.