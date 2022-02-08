В деле о гибели пациентов медцентра на Сикейроса появились новые фигуранты, среди них медсестра

В деле о гибели пациентов медцентра на Сикейроса появились новые фигуранты, среди них медсестра
В качестве подозреваемой задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Фото: spb.sledcom.ru

СК предъявил обвинение сотрудникам медцентра Петербурга по делу о гибели семи пациентов. В деле появилось два новых фигуранта.

Об этом стало известно во вторник, 8 февраля. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявили двум заместителям главного врача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения новым фигурантам дела.

Ранее был арестован главврач учреждения Евгений Попов, также арестована заведующая клиники Елена Медведева. Еще одна обвиняемая – медсестра клиники. Она также задержана.

Напомним, более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Семь пациентов, проходившие через процедуру гастроскопии, скончались. Предполагаемая причина произошедшего — использование контрафактного препарата.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врача медцентра на Сикейроса, где 7 пациентов умерло от бария, заключили под стражу.

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