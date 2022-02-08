Банки усилят контроль за счетами россиян

Правительство Российской Федерации разработало специальную дорожную карту, которую предоставило в Центральный Банк. Согласно этому документу, ЦБ предстоит за 2022 год разработать и внедрить механизмы по выявлению подозрительных счетов и транзакций. По мнению правительства, такие меры позволят регулировать криптовалютный рынок в России. Меры направлены и против теневого сектора экономики.

Центробанк в оперативном порядке должен внедрить методические рекомендации для банков, работающих на территории России. Приняты «методички» были еще в сентябре 2021 года. Под «подозрительные» могут попасть счета:

С большим количеством транзакций

С переводами более чем 10 физическим лицам в день

С переводами более чем 50 гражданам за месяц

С суммами транзакций более 100 000 рублей за день

С общей суммой переводов более 1 миллиона в месяц.

Выявление таких счетов поможет в борьбе с противозаконными транзакциями.

Согласно дорожной карте Правительства РФ, Центральный банк должен внедрить систему в банки, проанализировать и оценить результаты работы. Если потребуется, подготовить корректировки. Выполнение рекомендаций ЦБ и правительства станет обязательным для всех банков в России, пишут «Известия».

В нескольких банках и кредитных организациях уже применяются рекомендации, разработанные Центробанком. Регулятор особо подчеркнул, что ни о каком тотальном контроле счетов речь не идет. Данные меры направлены исключительно против теневой экономики, финансовых пирамид, казино и игорного бизнеса, а также криптообменников и нелегальных дилеров форекс.

Центральный банк заверил, что никаких ограничений и препятствий для малого бизнеса не будет. Меры направлены исключительно против полулегальных или мошеннических схем. Методические рекомендации содержат алгоритмы, позволяющие точно отделить микробизнес или совсем небольшое индивидуальное предприятие от людей и организаций, спекулирующих на криптовалюте и фондовых активах.