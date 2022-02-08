Экономист рассказал о трех факторах, при которых доллар будет стоить 60 рублей

Многое зависит и от того, как Центральный Банк России будет проводить закупки иностранной валюты. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Многое зависит и от того, как Центральный Банк России будет проводить закупки иностранной валюты. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Журналист агентства «Прайм» побеседовал с аналитиком УК «Альфа-Капитал» Александром Джиоевым. По мнению аналитика, ситуация, при которой доллар может стоить 60 рублей, весьма вероятна.

Чтобы это произошло, три основных фактора должны сыграть в плюс к рублю. Зависит курс рубля от состояния геополитической обстановки, политики американской Федеральной резервной системы и от закупок валюты, которые планирует провести Центробанк России.

Решение вопросов в отношении России и Украины и снижение напряженности успокоит обстановку в мире. Отсутствие угроз о введении санкций против России также будет способствовать укреплению рубля. Если цена за баррель нефти останется выше $100, а ФРС сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, то российская валюта вполне может укрепиться на отметке в 60 рублей за один доллар. По мнению Александра Джиоева, такая ситуация вероятна, но очень многое будет зависеть от поведения всех сторон.

Пока же речь идет о стабилизации курса на отметках 72-75 рублей за один доллар. Многое зависит и от того, как Центральный Банк России будет проводить закупки иностранной валюты.

По предварительной информации, ЦБ планирует закупить рекордную сумму валюты и золота, изменив структуру средств в Фонде национального благосостояния. Доля золота в Фонде увеличится, в то время как объем иностранной валюты немного сократится.

Экономисты уже посчитали, что по предварительному плану, озвученному ЦБ, объем закупки может составить около 10% оборота доллара на мировых биржах. Эксперты не исключают спекуляций, что может негативно сказаться на курсе рубля.

Журнал The Economist вывел примерное значение курса рубля, опираясь на так называемый «индекс Биг Мака». Ежегодное сравнение стоимости американского бутерброда в валютах разных стран показывает реальное соотношение национальных валют.

Сейчас в России Биг Мак стоит чуть больше 2 долларов (135 рублей), в то время как в США – больше 5 долларов. Чтобы уровнять стоимость бутерброда, один доллар в России должен продаваться примерно за 23 рубля.