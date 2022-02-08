У водителей-лихачей могут начать изымать автомобили

При повторном нарушении предлагается назначать повышенный штраф, а за третье нарушение установить уголовную ответственность и конфискацию машины. Фото: pixabay

При повторном нарушении предлагается назначать повышенный штраф, а за третье нарушение установить уголовную ответственность и конфискацию машины. Фото: pixabay

Любители быстрой езды могут лишиться своих машин.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила конфисковать автомобили у водителей-лихачей. Об этом сообщают во вторник, 8 февраля, РИА Новости.

Стоит заметить, что данная мера может быть применима к автомобилистам, попавшим в ДТП в нетрезвом виде, или же допустившим превышение скорости, а также выезда на «встречку».

Помимо прочего, нововведения предусматривают усиление административной ответственности за управление транспортным средством автомобилистами, которые уже были лишены прав или вообще передвигаются без документов.

За повторное нарушение сумма штрафа вырастет с 30 тыс. до 50-100 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на автомобили в 2022 году вырастут еще на 20%.