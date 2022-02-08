За неверный шаг мог наказать: как жил Градский с Коташенко перед смертью

Супруги предпочитали жить отдельно. Несмотря на это, Александр Градский держал под контролем каждое действие своей жены Марины Коташенко.

Известный музыкант и композитор Александр Градский не дарил своей супруге Марине Коташенко дорогих нарядов, однако приобретал для нее недвижимость. Об этом сообщалось в программе Пятого канала «Светская хроника».

Домработница знаменитостей Елена рассказала об отношениях Градского с Коташенко незадолго до его смерти. Совместная жизнь супругов, несмотря на финансовое благополучие, была совсем не радостной. Источники близко знакомые с парой говорили, что муж и жена жили отдельно друг от друга. Вместе проводили время редко, при этом Марина всегда находилась под контролем патриархального и ревнивого супруга.

График супругов был довольно четким. Они виделись трижды в неделю. Оставшееся время Коташенко проводила в загородном особняке, а сам Градский в квартире в Москве.

«С понедельника по пятницу была я и трое ребят, за ним ухаживали. А в выходные она. Три дня — пятница, суббота, воскресенье», — заявила помощница по хозяйству.

История знакомства пары весьма не типичная. Будущие супруги встретились случайно. Композитор ехал на автомобиле по новому Арбату, увидел Марину и сразу влюбился, девушка же звезду в нему не признала сразу. Вместе они прожили 17 лет. Со стороны союз казался довольно счастливым. Разница в возрасте между Градским и Мариной была 31 год. Однако в браке у них родились двое сыновей.

Певец Анатолий Алешин, который был знаком с покойным музыкантом рассказывал, что артист был ужасно ревнив. Под его контролем находился каждый шаг возлюбленной. За неправильные, по мнению Градского, действия он мог наказать любимую. Недовольный поведением Марины, композитор, например, мог несколько дней не приезжать домой. Взгляды на семейную жизнь у знаменитости были патриархальные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вдова Градского Марина Коташенко распродавала вещи в Интернете. Женщине могло не хватать на карманные расходы. Она продавала детские вещи и даже елочные игрушки.