Гендиректор напал на следователя в ходе обыска по делу о гибели дворника в Петербурге

Гендиректор напал на следователя в ходе обыска по делу о гибели дворника в Петербурге
Гендиректор ударил представителя власти. Фото: читатели gazeta.spb.ru

Все произошло, когда следователь проводил обыск целью изъятия документации и электронных носителей информации в офисе коммерческой организации.

Как сообщается на сайте Главного СУ СК по Петербургу, 7 февраля, на Большом Сампсониевском проспекте произошла трагедия. Дворника, который чистил крышу от снега, пришибло льдиной, когда он спустился вниз, чтобы очистить асфальт.

В связи с этим в Северной столице возбудили сразу два уголовных дела: первое — «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», второе — «Применение насилия в отношении представителя власти». Фигурантом последнего стал 55-летний генеральный директор.

Следствие считает, что 29-летний дворник чистил крышу дома на Большом Сампсониевском. После этого он спустился вниз, где его пришибло льдиной на смерть.

Затем начался обыск в офисе данной коммерческой структуры. Генеральный директор вел себя несдержанно и применил насилие в отношении следователя, причинив ему физическую боль. В отношении гендира заведено уголовное дело, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге.

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