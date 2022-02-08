У петербургских больниц снова заметили вереницы очередей

В Петербурге снова заметили очереди машин скорой помощи у городских больниц.

В частности, сообщается о скоплении экипажей возле нового корпуса городской больницы Святого Великомученика Георгия, где сейчас принимают пациентов с ковидом.

Главный врач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах на своей странице в Facebook сообщил, что 8 февраля там скопилось более одного десятка машин скорой помощи, в числе которых кареты частной медицинской компании CORIS.

По словам врача, такое скопление наблюдается постепенно: сначала их может и не быть, а через несколько часов снова образуется длинная очередь. По этой причине петербуржцы долгое время ждут помощи при вызове медиков.

Ситуацию прокомментировали в Комздраве.

«Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга, ведущего приём больных с коронавирусной инфекцией, связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у госпиталя для ветеранов войн в Невском районе Петербурга 8 мая заметили очередь из машин скорой помощи. Скопление автомобилей объяснили в комитете по здравоохранению.