Смольный объяснил очереди скорых у госпиталя ветеранов войн в Петербуре

Смольный объяснил очереди скорых у госпиталя ветеранов войн в Петербуре
Очередь из скорых у Госпиталя для ветеранов войн. Фото: Фото: vk.com/spb_today_unpublished

У Госпиталя для ветеранов войн в Невском районе Петербурга 8 мая заметили очередь из машин скорой помощи. Скопление автомобилей объяснили в комитете по здравоохранению.

«Ситуация везде одинакова. Как только освобождаются места, перенаправляется поток пациентов в стационары. В приемный покой нельзя запускать всех больных, потому что их изолируют друг от друга», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета.

Очереди появились с тех пор, как изменился алгоритм приема больных в перепрофилированные стационары. Данные учреждения не были инфекционными изначально. Для того, чтобы избежать контакта между больными и не оставлять их без медицинского наблюдения, пациентов оставляют в машинах до приема. Из-за этого возникают очереди.

В комитете добавили, что после каждого пациента в стационаре проходит обязательная дезинфекция. Одновременно приемный покой крупного учреждения способен принять от 6 до 9 пациентов.

В связи с пандемией коронавируса Госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован под прием пациентов с пневмонией, гриппом и тяжелыми формами ОРВИ.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, очередь из скорых у Госпиталя для ветеранов войн заметили очевидцы. Видео со скоплением машин они опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 госпиталь ветеранов всех войн комитет по здравоохранению коронавирус новости спб скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 34 населенных пунктах Ленобласти за сутки выявили коронавирус
В Лужском районе Ленобласти нашли захоронения солдатов, погибших во время ВОВ
Петербуржца судят за угон каршеринговго авто бизнес-класса
Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после встречи с фурой на ...
Медведев: каждый матч «Зенита» без зрителей лишает клуб 80 млн рублей
В Петербурге нашли женщину, затушившую газировкой Вечный огонь
После жалобы пациентки на условия в «Ленэкспо» госпиталь проверит ...
На съемках «Аватара 2» актеров заставили сниматься в воде