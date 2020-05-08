Смольный объяснил очереди скорых у госпиталя ветеранов войн в Петербуре

Очередь из скорых у Госпиталя для ветеранов войн. Фото: Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Очередь из скорых у Госпиталя для ветеранов войн. Фото: Фото: vk.com/spb_today_unpublished

У Госпиталя для ветеранов войн в Невском районе Петербурга 8 мая заметили очередь из машин скорой помощи. Скопление автомобилей объяснили в комитете по здравоохранению.

«Ситуация везде одинакова. Как только освобождаются места, перенаправляется поток пациентов в стационары. В приемный покой нельзя запускать всех больных, потому что их изолируют друг от друга», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета.

Очереди появились с тех пор, как изменился алгоритм приема больных в перепрофилированные стационары. Данные учреждения не были инфекционными изначально. Для того, чтобы избежать контакта между больными и не оставлять их без медицинского наблюдения, пациентов оставляют в машинах до приема. Из-за этого возникают очереди.

В комитете добавили, что после каждого пациента в стационаре проходит обязательная дезинфекция. Одновременно приемный покой крупного учреждения способен принять от 6 до 9 пациентов.

В связи с пандемией коронавируса Госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован под прием пациентов с пневмонией, гриппом и тяжелыми формами ОРВИ.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, очередь из скорых у Госпиталя для ветеранов войн заметили очевидцы. Видео со скоплением машин они опубликовали в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».