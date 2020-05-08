В Петербурге возле Госпиталя ветеранов войн — пробка из «скорых»

Это не первая очередь из "скорых", замеченная горожанами возле больниц. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Это не первая очередь из "скорых", замеченная горожанами возле больниц. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В Невском районе Северной столицы, возле Госпиталя ветеранов всех войн, перепрофилированного для приема больных с пневмонией и ОРВИ, заметили пробку из машин «скорой помощи»

О явлении, теперь нередко встречающемся возле городских больниц, рассказали очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 8 мая. На кадрах прикрепленной видеозаписи можно заметить очередь из десятка карет «скорой помощи», среди которых также есть и реанимобиль.

Отметим, что ранее в медицинских учреждениях объясняли, что подобные явления связаны не с наплывом больных, — которых, конечно, все равно стало больше, — но со строгим порядком оформления и необходимостью соблюдать меры безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в городе на Неве выявили еще 375 случаев заражения COVID-19.