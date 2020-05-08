В Петербурге подтвердили 375 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 375 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в пятницу, 8 мая.

Общее число заболевших в городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, достигло 6 тыс. 565.

В России подтверждены 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса. Почти у половины из них болезнь протекала бессимптомно.

С начала пандемии инфекцию зарегистрировали в 85 регионах страны. Общее число заболевших составляет 187 тыс. 859. Скончались 1 тыс. 723 зараженных (+ 98 за последние сутки), выздоровели более 26 тыс. человек (+ 2 тыс. 805).

Под медицинским наблюдением в России остаются 4,98 млн человек. Лабораторные исследования на наличия коронавируса проведены более 4,98 млн раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев, переболевших коронавирусом, призвали сдать плазму крови. Она необходима для помощи тяжело больным пациентам.