Петербуржцев, переболевших коронавирусом, просят сдать плазму крови

Петербуржцев, переболевших коронавирусом, просят сдать плазму крови
Сдавать кровь сейчас - полностью безопасно, как и в обычное время. Фото: pixabay.com

За сутки желающих оказалось трое.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. За один день сразу три человека, переболевших коронавирусом, сдали плазму крови. Они пожертвовали по 600 миллиметров биоматериала в Городской станции переливания крови в Санкт-Петербурге. Это – максимально возможный объем крови. Эргашев пообещался с петербуржцами и поблагодарил их за желание помочь остальным. Уже завтра эта кровь поможет тяжелым пациентам чувствовать себя лучше.

Напоминаем, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже переболел коронавирусом. Им положена компенсация за питание, а также меры социальной поддержки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав обозначил сроки активного распространения коронавируса в России. Она рассказала, что коронавирус будет активно распространяться по стране до конца текущего месяца. Эксперт подчеркнула, что пандемия коронавируса обычно длится около трех месяцев.

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