Минздрав обозначил сроки активного распространения коронавируса в России

Минздрав обозначил сроки активного распространения коронавируса в России
Коварность коронавируса каждый раз проявляется в новой форме. Фото: pixabay.com

Ожидается, что инфекция будет распространяться до конца мая.

Об этом стало известно сегодня,7 мая. Обо всем сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Она рассказала, что коронавирус будет активно распространяться по стране до конца текущего месяца. Эксперт подчеркнула, что пандемия коронавируса обычно длится около трех месяцев. Если предположить, что все началось в марте, то конец мая как раз будет концом. Некоторые специалисты при этом не исключают, что к нормальной жизни россияне смогут вернуться только в конце лета.

Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано 177 тысяч зараженных коронавирусом. Летальных случаев – 1625.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, когда начнут смягчать ограничения по коронавирусу в Петербурге.

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