В Роспотребнадзоре рассказали, когда начнут смягчать ограничения по коронавирусу в Петербурге

Руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова объяснила, когда власти Петербурга смогут приступить к ослаблению ограничительных мер.
По словам главы ведомства, о возвращении к привычному ритму жизни можно будет говорить, когда ежедневный прирост заболевших не будет превышать 2%. Сейчас каждый день выявляют от 7 до 8 процентов новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Башкетова также подчеркнула, что вернуться к «прошлой жизни» не получится, как минимум, до конца года. Первоначально петербуржцам разрешат лишь беспрепятственно добираться на работу и домой. Кроме того, еще долго придется носить маски и соблюдать усиленные меры санитарной безопасности, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вирусологи оценили возможность заражения COVID-19 при соблюдении самоизоляции.