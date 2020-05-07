Эксперты оценили риск заражения коронавирусом дома

«У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100 процентов защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95 процентов, чтобы заболевание перестало распространяться», — объяснил вирусолог Александр Лукашев. Фото: pixabay.com

«У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100 процентов защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95 процентов, чтобы заболевание перестало распространяться», — объяснил вирусолог Александр Лукашев. Фото: pixabay.com

Отечественные вирусологи прокомментировали возможность заражения коронавирусом при соблюдении режима самоизоляции.

Специалисты считают, что вероятность инфицирования при постоянном нахождении дома почти сводится к нулю. Клетки коронавируса не витают в сухом воздухе, а переносятся вместе с мельчайшими капельками воды. Соответственно, вне организма вирус легко погибает, передает ТАСС.

Опасность принести заразу домой из магазина также крайне низкая: по аналогичной причине. Кроме того, в любом случае, даже вне пандемии, стоит мыть принесенные домой продукты. Дольше всего коронавирус представляет опасность на пластике, металле и нержавейке: тут на помощь приходят средства защиты. Перчатки и маски могут защитить даже людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лето может поспособствовать снижению темпов распространения коронавируса в России.