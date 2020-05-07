Вирусолог оценил опасность распространения коронавируса в жаркую погоду

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн объяснил, как теплая летняя погода может повлиять на распространение коронавирусной инфекции в России.

Вирусолог предположил, что заболеваемость COVID-19 может снизиться, однако причиной этому будет вовсе не уничтожающие воздействие солнечного света на клетки коронавирусной инфекции. Главным аргументом Альтштейн назвал более крепкий собственный иммунитет человека.

По словам профессора, летом защитная система организма лучше справляется с инфекционной угрозой. Кроме того, людям будет легче соблюдать социальную дистанцию, не толпиться в помещениях, как это нередко происходит зимой. Поэтому есть основания предполагать, что летом масштабы пандемии в России пойдут на спад.