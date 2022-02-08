Инфекционист заявил о «возвращении» главного симптома коронавируса

Инфекционист заявил о «возвращении» главного симптома коронавируса
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при заражении версией «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 чаще, чем при первоначальном штамме «омикрона», пациенты стали терять обоняние.

«У BA.2 снова появился симптом «потеря обоняния», более часто начал снова наблюдаться», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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