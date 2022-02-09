Правительство Петербурга продлило 27 разрешений на строительство «автоматом»

Госстройнадзор Петербурга продлил действие 27 разрешений на строительство по заявлениям застройщиков с начала года.
Разрешения продлили в том числе на строительство восьми многоквартирных жилых домов, их адреса можно посмотреть на сайте ведомства.
Продление стало возможно по решению Правительства РФ. Так, в конце прошлого года было продлено действие такого «автоматического порядка» ещё на год во многих сферах и отраслях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здания у «Мариинки» придется укрепить ради строительства «оранжевой» ветки метро. В данный момент рядом с будущей станцией метрополитена «Театральная» идут горнопроходческие работы и строительство станционного узла.