Мужчина организовал нарколабораторию в своем доме в Гатчинском районе

Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в Гатчинском районе Ленобласти.

Во вторник, 8 февраля, стражи порядка накрыли лабораторию по производству наркотического средства в деревне Пустошка. На месте также был задержан 54-летний безработный мужчина, причастный к изготовлению и сбыту запрещенного препарата.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители обнаружили у него дома две сумки, в которых находились пакеты с веществом белого цвета, канистры с остатками прозрачной жидкости, химические реактивы, стеклянные колбы, вещества растительного происхождения, респиратор, контейнер с порошкообразным веществом и свертки с наркотиками.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Ленобласти организовал в ванной лабораторию по производству наркотиков.