Депутаты ЗакСобрания попросили Мурашко проконтролировать цены на ПЦР-тесты

Депутаты ЗакСобрания попросили Мурашко проконтролировать цены на ПЦР-тесты
Минимальная стоимость тестирования составляет 1,2 тыс. рублей. Фото: mosgorzdrav.ru

Депутаты петербургского Законодательного собрания намерены направить обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять розничные цены на ПЦР-тесты и ковид-препараты под личный контроль.

Проект обращения был утвержден на заседании ЗакСа в среду, 9 февраля. Депутаты отметили, что стоимость тестов на COVID-19 в аптеках Северной столицы составляет от 646 до 3 тыс. рублей, а минимальная — 1,2 тыс. рублей.

По словам Павла Крупника, представившего документ, для многих горожан это большие суммы. Он также добавил, что такой разброс цен происходит в разгар новой волны коронавируса.

Кроме того, депутаты попросили министра здравоохранения РФ расширить перечень жизненно необходимых лекарств. Такие меры позволят не допустить подорожание препараторов для профилактики и лечения COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете появились новые места для маленьких пациентов с коронавирусом. В некоторых случаях лечение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

ЗакС михаил мурашко тесты на коронавирус


 

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