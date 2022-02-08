Дополнительные койки для детей с ковидом развернули в петербургском педиатрическом университете

Дополнительные койки для детей с ковидом развернули в петербургском педиатрическом университете
Дополнительные койки для детей с ковидом развернули в петербургском педиатрическом университете. Фото: пресс-служба петербургского Педиатрического университета

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете появились новые места для маленьких пациентов с коронавирусом.

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что в педиатрическом медицинском университете для детей больных COVID-19 теперь есть 50 инфекционных и шесть реанимационных коек. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По последним данным, в учреждении заняты практически все инфекционные места, а в палаты переведено двое пациентов из реанимации.

На настоящий момент в отделении идет оказание помощи детям, у которых тяжело проходит коронавирус и приносит им сопутствующие заболевания. Отмечается, что завершение лечения часто не означает для детей выписку. Их переводят в терапевтические и другие отделения клиники, где они продолжают получать необходимое лечение, рассказал ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов. В некоторых случаях лечение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коронавирусная инфекция под штаммом «омикрон» проходит у детей в легкой форме, отметила эксперт Татьяна Руженцова.

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