Доктор Руженцова рассказала, как сейчас проходит коронавирус у детей

Доктор Руженцова рассказала, как сейчас проходит коронавирус у детей. Фото: pixabay

Доктор Руженцова рассказала, как сейчас проходит коронавирус у детей. Фото: pixabay

По большей части коронавирусная инфекция под штаммом «омикрон» проходит у детей в легкой форме, сообщила заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт отметила, что менее 1% детей переносят омикрон-штамм в тяжелой форме и только около 3% нуждаются в госпитализации. Об этом пишут РИА Новости.

Руженцова рассказала, что в больше степени у заболевших детей и подростков присутствуют симптомы воспаления верхних дыхательных путей, такие как насморк, першение в горле, кашель, повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. В некоторых случаях могут встретиться осиплость голоса, диарея и сыпь.

Эксперт упомянула бессимптомное течение заболевания, которое присуще как детям, так и взрослым. Доля таких случаев по регионам составляет от 17 до 40%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2023 году стоит ожидать новой мутации COVID-19 с признаками омикрон-штамма.