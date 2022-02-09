Экс-супруга Бородиной заметили целующимся с женой футболиста Кудряшова

Поклонники Ксении Бородиной заподозрили, что ее бывший супруг Курбан Омаров закрутил новый роман. Бизнесмена заметили с супругой футболиста Федора Кудряшова Анастасией, они не скрывали чувств.

Омарова застукали за поцелуями и объятиями с блондинкой в одном из столичных ресторанов. Как сообщил «Стархит», сейчас сердце Омарова принадлежит замужней даме.

Пока Кудряшов играет за «Антальюспор» и сборную России, его супруга проводит время в приятной компании. В окружении Омарова подтвердили, что его сердце действительно не свободно.

Слухи о новых отношениях экс-супруга Бородиной подогревают не только фотографии, но и пост футболиста в соцсети. Кудряшов написал в своем Instagram-аканте, что они с супругой разошлись друзьями без ссор и скандалов. Супруги продолжают воспитывать общих детей — сына Ника и дочь Милану.

«У Насти сейчас своя личная жизнь – я очень рад», — написал футболист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Омаров обвинил Ксению Бородину в неверности.