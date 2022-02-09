Экс-супруга Бородиной заметили целующимся с женой футболиста Кудряшова

Экс-супруга Бородиной заметили целующимся с женой футболиста Кудряшова
Курбан Омаров с женой Кудряшова. Фото: скриншот instagram

Поклонники Ксении Бородиной заподозрили, что ее бывший супруг Курбан Омаров закрутил новый роман. Бизнесмена заметили с супругой футболиста Федора Кудряшова Анастасией, они не скрывали чувств.

Омарова застукали за поцелуями и объятиями с блондинкой в одном из столичных ресторанов. Как сообщил «Стархит», сейчас сердце Омарова принадлежит замужней даме.

Пока Кудряшов играет за «Антальюспор» и сборную России, его супруга проводит время в приятной компании. В окружении Омарова подтвердили, что его сердце действительно не свободно.

Слухи о новых отношениях экс-супруга Бородиной подогревают не только фотографии, но и пост футболиста в соцсети. Кудряшов написал в своем Instagram-аканте, что они с супругой разошлись друзьями без ссор и скандалов. Супруги продолжают воспитывать общих детей — сына Ника и дочь Милану.

«У Насти сейчас своя личная жизнь – я очень рад», — написал футболист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Омаров обвинил Ксению Бородину в неверности.

ксения бородина курбан омаров


 

Новости партнеров
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-супруга Бородиной заметили целующимся с женой футболиста Кудряшова
Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их ...
Камера сняла вооруженное нападение на магазин в Подмосковье, где убили кассира
ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль
В России за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Пенсионная реформа провалилась: какие предложения есть у депутатов
Россиян предупредили об изменении правил получения пенсии умершего супруга
После «омикрона» прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют