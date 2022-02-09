Нападение на следствие, неугодные очки и другие подробности рокового вечера на Сампсониевском

В понедельник, 7 февраля, в Санкт-Петербурге огромная глыба льда упала на сотрудника компании УК «Релакс», которая в тот вечер занималась чисткой кровли дома №94. Дворник скончался на месте происшествия от полученных травм, а в компании потом проводили проверки, но получили отпор от гендиректора организации.

Смертельное происшествие в Выборгском районе Санкт-Петербурга облетело все местные СМИ, потому что это уже далеко не первый случай, когда от летящих, как с неба, сосулек, наледей и снежных глыб погибают или тяжело страдают проходящие мимо люди. Известна история с собакой, которую насмерть пришибло льдиной с крыши на Малодетскосельском проспекте, или недавняя история с рабочим в Гатчине. Следующей жертвой убийственной наледи стал дворник в Выборгском районе.

Известно, что 28-летний мужчина жил и работал в Петербурге с мая прошлого года, трудился в управляющей компании «Релакс». В тот роковой день, по мнению следствия, уже после чистки крыши гражданин спустился вниз во двор, чтобы убрать снег и лед, который упал на асфальт. Но в этот момент сверху снова посыпались куски льда и мужчину пришибло, — сразу и насмерть. Однако, как сообщают «Невские новости», так как в распоряжении издания оказалось видео с места происшествия и слова свидетелей, какое-то время мужчина еще был жив, просто не дождался помощи.

Отмечается, что Следственно-оперативная группа полиции прибыла на место происшествия в 18.08. В это время мужчина уже был мертв. О произошедшем в полицию сообщила очевидица около 17.45, при этом женщина добавила, что, возможно, мужчина уже мертв.

В ночь с понедельника на вторник следствие провело обыск по статье «Причинение смерти по неосторожности» в офисе компании «Релакс» на улице Михайлова, 8, но встретилось с агрессией со стороны гендиректора структуры. Изначально мужчина сам предъявил два мобильных телефона, но позже попытался их отнять. Более того, гендиректор сорвал со следователя чем-то не угодившие ему очки и с силой толкнул его в грудь. В результате следователь влетел в стену.

Калининским районным судом города Санкт-Петербурга было принято решение продлить срок задержания на 72 часа буйному гендиректору, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Угроза или насильственные действия при осуществлении правосудия».

Расследование дело о погибшем дворнике на Сампсониевском проспекте, во дворе дома 94 продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с места падения глыбы льда на дворника были изъяты сумка с личными вещами и лопата. В экстренные службы о несчастье сообщил очевидец. Сообщалось, что, возможно, дворник мертв.