Онкобольная Анастасия Заворотнюк парализована после удаления части мозга

Онкобольная Анастасия Заворотнюк парализована после удаления части мозга
Заворотнюк находится на самых поздних стадиях болезни, когда все традиционные методы лечения уже испробованы. Фото: Instagram

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал о состоянии борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк после операции на мозг.

Не так давно Заворотнюк провели операцию, во время которой ей удалили большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг. Некоторые функции неизбежно нарушились, у нее парализована правая часть тела. Мозговая деятельность серьезно повреждена, но назвать ее неадекватной еще нельзя. Об этом врач, к которому обращалась за помощью семья Заворотнюк, рассказал в беседе с «КП». Более того, у Анастасии появились проблемы с речью и зрением.

По словам врача, у актрисы не все так плохо, хотя диагноз у нее серьезный — глиобластома. По его словам, Заворотнюк находится на самых поздних стадиях болезни, когда все традиционные методы лечения уже испробованы. Супруг Петр Чернышев говорил, что в случае необходимости они обратятся к ученым за экспериментальными препаратами, но пока этого не случилось, а значит, надежды еще есть.

«Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — сказал Чумаков.

Болезнь изменила до неузнаваемости внешность некогда красивой актрисы. Все кто ее видел, говорят, что Анастасия выглядит также, как Жанна Фриске в последний год жизни. Она сильно располнела и передвигается теперь только в коляске. Снимки прибавившей в весе Заворотнюк не так давно появились в Сети.

Как объясняет Чумаков, для лечения глиобластомы врачи применяли глюкокортикоиды, из-за которых Заворотнюк получила побочный эффект в виде синдрома Кушинга. Именно по этой причине ее лицо стало одутловатым и полным, а сама она набрала вес. Эти препараты, необходимые для снятия отека в мозге, сильно ослабляют иммунную систему.

В окружении Заворотнюк говорят, что в последнее время она часто проваливается в депрессии. Она сильно измучена и вынуждена пить успокаивающие препараты. Ей трудно долго сохранять концентрацию внимания и зачастую безучастна к происходящему вокруг. Но порой к ней возвращается ясное сознание и она начинает понимать, что происходит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери.

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Онкобольная Анастасия Заворотнюк парализована после удаления части мозга
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