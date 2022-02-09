Онкобольная Анастасия Заворотнюк парализована после удаления части мозга

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал о состоянии борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк после операции на мозг.

Не так давно Заворотнюк провели операцию, во время которой ей удалили большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг. Некоторые функции неизбежно нарушились, у нее парализована правая часть тела. Мозговая деятельность серьезно повреждена, но назвать ее неадекватной еще нельзя. Об этом врач, к которому обращалась за помощью семья Заворотнюк, рассказал в беседе с «КП». Более того, у Анастасии появились проблемы с речью и зрением.

По словам врача, у актрисы не все так плохо, хотя диагноз у нее серьезный — глиобластома. По его словам, Заворотнюк находится на самых поздних стадиях болезни, когда все традиционные методы лечения уже испробованы. Супруг Петр Чернышев говорил, что в случае необходимости они обратятся к ученым за экспериментальными препаратами, но пока этого не случилось, а значит, надежды еще есть.

«Знаю, что в Институте Петрова в Питере делали для нее персональную вакцину против рака из ее клеток. Возможно, благодаря этому и продлевают ее жизнь», — сказал Чумаков.

Болезнь изменила до неузнаваемости внешность некогда красивой актрисы. Все кто ее видел, говорят, что Анастасия выглядит также, как Жанна Фриске в последний год жизни. Она сильно располнела и передвигается теперь только в коляске. Снимки прибавившей в весе Заворотнюк не так давно появились в Сети.

Как объясняет Чумаков, для лечения глиобластомы врачи применяли глюкокортикоиды, из-за которых Заворотнюк получила побочный эффект в виде синдрома Кушинга. Именно по этой причине ее лицо стало одутловатым и полным, а сама она набрала вес. Эти препараты, необходимые для снятия отека в мозге, сильно ослабляют иммунную систему.

В окружении Заворотнюк говорят, что в последнее время она часто проваливается в депрессии. Она сильно измучена и вынуждена пить успокаивающие препараты. Ей трудно долго сохранять концентрацию внимания и зачастую безучастна к происходящему вокруг. Но порой к ней возвращается ясное сознание и она начинает понимать, что происходит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери.