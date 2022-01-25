Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери

Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери
Анастасия Заворотнюк. instagram.com/a_zavorotnyuk/.

По словам Анны Заворотнюк, слухи о том, что якобы ее мать потеряла способность говорить, ложные.

Об этом дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заявила у себя на страничке в социально сети в Instagram.

Девушку попросили прокомментировать информацию о том, что ее мать, которая с 2019 года лечит онкологическое заболевание мозга, потеряла способность говорить. По словам Заворотнюк-младшей: «Это очередной бред журналистов».

Близкие знаменитости стараются как можно реже давать какие-либо комментарии о состоянии здоровья актрисы, так как не хотят порождать сплетни.

Некоторое время назад СМИ сообщили, что российская актриса больше не может говорить.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала о приступах агрессии после коронавируса.

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Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери
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