Гузеева рассказала о приступах агрессии после коронавируса

Гузеева рассказала о приступах агрессии после коронавируса
Лариса Гузеева. Фото: скриншот instagram

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, что ее мучают приступы агрессии после коронавируса, которым она переболела осенью.

Об этом знаменитость рассказала в эфире программы «Давай поженимся!».

По словам ведущей, ее «накрывает ни с того ни с сего». Однако домашние знают об этом и сочувствуют ей. Кроме немотивированной агрессии Ларису Гузееву беспокоят проблемы с памятью. Она объяснила, что начинает говорить и после забывает слова.

Напомним, актриса находилась в больнице с диагнозом COVID-19 около месяца, после госпитализации Гузеевой пришлось проходить курс реабилитации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы.

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