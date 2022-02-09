«Близкие рядом»: новая услуга Сбербанка для защиты от мошенников

&#171;Близкие рядом&#187;: новая услуга Сбербанка для защиты от мошенников
Перевод, показавшийся подозрительным, может быть отклонен, деньги останутся на счете. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбербанк России создал новый уникальный сервис «Близкие рядом», который поможет обезопасить карты клиентов от мошенников. Аналогов такой защиты в России нет. Это сервис подтверждения переводов доверенным лицом, «второй рукой».

Идея новой услуги такова: перед подтверждением онлайн-перевода банком, операция должна получить одобрение от доверенного лица клиента. Перевод, показавшийся подозрительным, может быть отклонен, деньги останутся на счете. А доверенное лицо сможет созвониться с клиентом Сбера, чтобы уточнить подробности и цели перевода.

Такая возможность поможет реально защитить деньги на счете, если человек подвергся психологической обработке и пытается перевести деньги мошенникам. Часто именно в состоянии паники, страха, измененного сознания, когда люди не отдают себе отчет в действиях и находятся под воздействием злоумышленников, и происходят списания денег. Одобренный банком перевод вернуть практически невозможно.

Чаще всего в подобных ситуациях оказываются пожилые люди или легковнушаемые граждане. Они могут сами выбрать и назначить помощником близкого человека, которому доверяют. Это могу быть дети, супруги или близкие родственники. Услуга «Вторая рука» разработана по предложению клиентов Сбербанка, которые хотят защитить своих близких от мошеннических действий.

Сбер уверяет, что сам сервис полностью безопасен, он не отменяет проверку банком, а дополнят ее. При этом доверенное лицо не может самостоятельно снимать или переводить деньги с карты своего поверенного, не знает баланс и историю операций. Информация, которую банк дает на проверку доверенному лицу – это реквизиты операции.

Все доверенные лица будет проходить обязательную идентификацию в банке, самостоятельно менять доверенных без подтверждения в банке нельзя. Само назначение в помощники можно провести в личном кабинете в приложении Сбербанк Онлайн. Для этого нужно заручиться согласием выбранного человека. Уведомления о сомнительных и подозрительных операциях будут приходить доверенному лицу в приложении Сбербанк Онлайн.

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